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Минздрав: коронавирус поражает любые органы человека

Минздрав: коронавирус поражает любые органы человека
Фото: Photographer: Michaela Begsteiger/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Врач рассказал о новых данных по COVID-19

Основным симптомом коронавируса считается поражение легких. Большинство пациентов – около 90%, которые поступают в больницу, страдают от двустороннего воспаления легких. Однако это не единственный орган, который может повредить вирус, утверждает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. 

По его словам, коронавирус может нанести вред абсолютно любому органу в человеческом организме. Он утверждает, что часть заболевших, которых приходится госпитализировать, поступают также и повреждением миокарда и почек. И почти у половины наблюдается поражение сосудов. 

Врач утверждает, что вирус может цепляться к клеткам дыхательного тракта, центральной нервной системы, пищевода, мочевого пузыря и других органов. 

“Это подтверждают результаты последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции”, – приводит слова Брико издание Парламентская газета. 

Николай Брико рассказывает, что при этом болезнь может протекать абсолютно без симптомов, либо иметь симптомы обыкновенной ОРВИ. 

Ранее специалисты рассказали, возможно ли, переболев коронавирусом, заразиться им снова.

Евгения НАГОРСКАЯ

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