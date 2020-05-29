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Подмосковные парикмахерские распахнут свои двери для клиентов

Сейчас готовятся рекомендации по их работе

Власти Подмосковья намерены разрешить парикмахерским обслуживать клиентов с 3 июня. Однако на их деятельность будет наложен ряд ограничений.

Об очередном послаблении карантинных мер рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава Московской области Андрей Воробьев.

При этом в ближайшее время будут подготовлены рекомендации по работе парикмахерских. Известно, что и клиента, и мастера обяжут быть в медицинской маске. Остальные требования будут озвучены позже.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил карантин в столице.

Ольга ФЕДОРОВА

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