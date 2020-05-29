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Власти Подмосковья намерены разрешить парикмахерским обслуживать клиентов с 3 июня. Однако на их деятельность будет наложен ряд ограничений.
Об очередном послаблении карантинных мер рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава Московской области Андрей Воробьев.
При этом в ближайшее время будут подготовлены рекомендации по работе парикмахерских. Известно, что и клиента, и мастера обяжут быть в медицинской маске. Остальные требования будут озвучены позже.
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