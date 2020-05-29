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Части россиян из-за пандемии коронавируса будет пересчитан пенсионный стаж. Речь идет о медиках, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией и контактируют с зараженными пациентам.
Власти решили считать пенсионный стаж таких сотрудников по новой схеме. Так,
один рабочий день во время эпидемии коронавирусной инфекции будет засчитываться
в трехкратном размере, заявил заместитель министра труда и соцзащиты Андрей
Пудов, сообщается на сайте ведомства.
Таким образом, специалисты, работающие с носителями вируса, получат дополнительные преференции от государства. К ним будут отнесены медики, выполняющие свой профессиональный долг в больницах, амбулаторных медучреждениях, а также работники неотложки.
При этом данные о трудовой занятости медицинского персонала, работающего в зоне повышенного риска, будут подавать в ПФР их работодатели, отмечает URA.RU.
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