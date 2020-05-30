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Вырастет спрос: кто разбогатеет после эпидемии коронавируса

Вырастет спрос: кто разбогатеет после эпидемии коронавируса
Фото: pixabay.com
Озолотиться появится возможность у специалистов многих сфер

Эксперты Института прогрессивного образования уверены, что после пандемии наступит удачное время для некоторых групп населения России. Специалисты определенных областей смогут в прямом смысле озолотиться, потому что зарплаты пойдут вверх. 

Претендовать на внушительный оклад смогут PR– и SMM-эксперты, продюсеры, контент– и кризис-менеджеры. Спрос на них будет обусловлен тем, что бизнесу понадобится практически с нуля раскручивать товар, а для этого нужны грамотные сотрудники. Привлечь профессионалов можно повышением ставки, передает RT. 

Кроме того, получать больше, вероятнее всего, начнут врачи, психологи и психотерапевты, которые будут помогать населению выходить из кризисной ситуации с минимальными потерями для физического и эмоционального здоровья. 

Последние новости о коронавирусе читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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