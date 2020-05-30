В Москве к следующему этапу снятия ограничений надеются приступить уже через 2 недели, а медикам будут считать рабочий день во время пандемии за три – последние новости о COVID-19 в России на 30 мая

Согласно последним данным, всего в России выявили более 387 тыс. случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии в стране. Почти 160 тыс. человек уже вылечились от инфекции, а 4 374 больных скончались.

В Подмосковье к открытию готовятся парикмахерские. Однако работать они будут с рядом ограничений. Начало функционирования назначено на 3 июня.

Минтруд предложил увольнять россиян по-новому. Теперь, если в стране будут действовать режим ограничительных мер, по требованию работодателя сотрудника можно будет уволить только после снятия ограничений. В период действия режима трудовой контракт может быть разорван только по обоюдной инициативе. Подобные меры будут действовать только до конца этого года.

Медикам пересчитают трудовой стаж. Один день работы во время распространения коронавирусной инфекции им зачтут за три.

Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусом сократились почти в 12 раз. На данный момент это значение составляет 2,3%.

К следующему этапу снятия ограничений в Москве могут приступить уже через две недели, сообщает заместитель мэра Анастасия Ракова. Случится ли это, будет зависеть от темпов распространения заболевания.