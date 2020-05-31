Стало известно, когда препарат поступит в больницы

Последние новости о коронавирусе в России на сегодня, 31 мая, – подборке Утро.ру.

Первое в стране лекарство от COVID-19 одобрил Минздрав. Препарат "Авифавир" разработал Российский фонд прямых инвестиций и компания "Химрар". Его создали на основе японского "Фавипиравира". Препарат внесен в госреестр лекарственных средств.

Средство для лечения коронавируса, как ожидается, поступит в российские больницы уже 11 июня. Об этом сообщают "Известия". В свободной продаже этого препарата пока не будет – его планируют поставлять в медучреждения по контракту.

Эффективность лекарства от коронавируса – более 80 процентов, пишет издание со ссылкой на РФПИ. Как стало известно, препарат помогает значительно сократить время болезни – срок уменьшается с девяти до четырех дней.

По данным на 31 мая за весь период в России зарегистрировано 396 575 случаев коронавируса. Жертвами новой инфекции стали 4 555 человек. Как сообщил накануне вечером оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19, в Москве за сутки умерло 69 пациентов. Жителям столицы напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции до 14 июня. Ранее о продлении карантина заявил глава города Сергей Собянин. Москвичам вместе с тем разрешили выходить на прогулки – при соблюдении ряда условий.