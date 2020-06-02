Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

На Курилах ввели режим ЧС: последние новости о коронавирусе

На Курилах ввели режим ЧС: последние новости о коронавирусе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Это уже второй случай на островах за последний месяц – теперь COVID-19 обнаружили у местных

Режим чрезвычайной ситуации власти ввели в Северо-Курильском районе. Вспышка коронавируса произошла на судне "Добрино" – у двух местных рыбаков результаты теста на коронавирус оказались положительными, их изолировали в медучреждении. Всего на судне были 16 человек, остальные пока остаются на борту, у всех взяли анализы. Режим ЧС, как пояснил вице-мэр муниципалитета Александр Овсянников, решили ввести накануне вечером.

"Члены экипажа рыболовецкого судна РС "Добрино" во время рейса почувствовали недомогание. У всех 16 человек взяли анализы на коронавирус",

сообщил он в беседе с РИА "Новости". 

Сейчас власти выясняют, с кем контактировали зараженные, уточняет телеканал "360". 

О первом заражении COVID-19 на островах стало известно 15 мая – тогда режим ЧС ввели в Южно-Курильске. Коронавирус обнаружили у жителя Дагестана, который приехал работать.

В России к утру 2 июня зарегистрировано 414878 случаев коронавируса, скончались от новой инфекции за весь период 4855 человек.  В Москве за последние сутки умер 71 пациент с COVID-19, сообщают в оперштабе столицы. 

Напомним, жители столицы должны соблюдать режим самоизоляции до 14 июня. Самое важное о коронавирусе в России на сегодня – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции

Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы

Великобритания возмутилась приглашению России в G7

Окончательное решение о гостях саммита будут принимать Соединенные Штаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей