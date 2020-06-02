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Режим чрезвычайной ситуации власти ввели в Северо-Курильском районе. Вспышка коронавируса произошла на судне "Добрино" – у двух местных рыбаков результаты теста на коронавирус оказались положительными, их изолировали в медучреждении. Всего на судне были 16 человек, остальные пока остаются на борту, у всех взяли анализы. Режим ЧС, как пояснил вице-мэр муниципалитета Александр Овсянников, решили ввести накануне вечером.
"Члены экипажа рыболовецкого судна РС "Добрино" во время рейса почувствовали недомогание. У всех 16 человек взяли анализы на коронавирус",
– сообщил он в беседе с РИА "Новости".
Сейчас власти выясняют, с кем контактировали зараженные, уточняет телеканал "360".
О первом заражении COVID-19 на островах стало известно 15 мая – тогда режим ЧС ввели в Южно-Курильске. Коронавирус обнаружили у жителя Дагестана, который приехал работать.
В России к утру 2 июня зарегистрировано 414878 случаев коронавируса, скончались от новой инфекции за весь период 4855 человек. В Москве за последние сутки умер 71 пациент с COVID-19, сообщают в оперштабе столицы.
Напомним, жители столицы должны соблюдать режим самоизоляции до 14 июня. Самое важное о коронавирусе в России на сегодня – в нашем материале.
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