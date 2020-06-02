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Названо число зараженных в России: свежая статистика по коронавирусу на 2 июня

Названо число зараженных в России: свежая статистика по коронавирусу на 2 июня
Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и Правительства Москвы/Агентство «Москва»
COVID-19 унес жизни 182 человек за последние сутки

Последние новости о коронавирусе на сегодня озвучили в оперштабе Москвы.

За сутки в России новую инфекцию обнаружили у  8863 человек. В столице – 2286 заболевших, в Московской области – 732 , на третьем месте Питер – 376 случаев. Умерли от коронавируса 182 пациента.

В Москве за сутки выздоровели 6030 пациентов. Об этом сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

"Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 88269", – цитирует ее оперштаб.

За весь период пандемии коронавируса в России заразились 423741 человек, жертвами стали 5037 больных. Как сообщалось ранее, из-за COVID-19 на северных Курилах ввели режим ЧС.

В мире, по данным института Хопкинса на 2 июня, коронавирус обнаружили у 6271577 человек, скончались за весь период 375656 зараженных.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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