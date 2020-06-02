Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Эксперты рассказали об угрозе суперраспространителей коронавируса

продолжениеОграничения из-за коронавируса в России продлятся до середины 2021 года
Так называют пациентов, способных заразить целую толпу

Чаще всего подобную опасность представляют общественные и религиозные деятели. Об этом сообщил сайту "Комсомольская правда" заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

Подобное явление известно уже давно. В переводе с английского глагол "to spread" означает "распространять".

Процесс заражения лавинообразен. Инфекцию приносит один человек, а затем она передается по цепочке. По этой причине до сих пор запрещены массовые мероприятия.

По словам эксперта нынешние ограничения важны, так как люди не должны расплачиваться за неосторожность своими жизнями, сообщает "Царьград".

Напомним, что поэтапные меры по снятию карантина в Москве начались 1 июня. Заработали некоторые торговые центры, салоны красоты, открылись ранее закрытые вестибюли станций метро.

Анна ШУЛЕПОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции

Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы

Великобритания возмутилась приглашению России в G7

Окончательное решение о гостях саммита будут принимать Соединенные Штаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей