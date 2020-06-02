Так называют пациентов, способных заразить целую толпу

Чаще всего подобную опасность представляют общественные и религиозные деятели. Об этом сообщил сайту "Комсомольская правда" заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

Подобное явление известно уже давно. В переводе с английского глагол "to spread" означает "распространять".

Процесс заражения лавинообразен. Инфекцию приносит один человек, а затем она передается по цепочке. По этой причине до сих пор запрещены массовые мероприятия.

По словам эксперта нынешние ограничения важны, так как люди не должны расплачиваться за неосторожность своими жизнями, сообщает "Царьград".

Напомним, что поэтапные меры по снятию карантина в Москве начались 1 июня. Заработали некоторые торговые центры, салоны красоты, открылись ранее закрытые вестибюли станций метро.