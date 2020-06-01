Мера является частью поэтапного выхода из карантина

С 1 июня заработали вестибюли станций с высоким пассажиропотоком. Через них проходит 1300 и более человек в час. Также, по просьбе пассажиров, открылись некоторые выходы, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Утром стали доступны выход №1 на станции "Аннино", выход №2 на "Кропоткинской", выход №1 на станции "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии, выход №2 на "Парке культуры" Сокольнической линии и выходы №5 и 6 "Ломоносовского проспекта".

Еще 25 выходов остаются закрытыми. Станции продолжают работу, однако выйти в город можно только через соседние вестибюли.

Датой полного выхода из карантина считается 29 июня. В этот день президент Владимир Путин назначил проведение ЕГЭ.