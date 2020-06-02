Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Названа вероятная дата массовой вакцинации от COVID-19

Прививку от болезни можно будет сделать осенью

Вакцина находится в процессе разработки, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Специалисты полагают, что она станет доступна уже после лета.

Чернышенко добавил, что подобные сроки осуществимы в случае успешных результатов тестов. Пока же он посоветовал россиянам быть осторожнее, сообщает РИА "Новости".

Китай и США начали работу над лекарством с января 2020 г., в апреле ученые сделали несколько клинических испытаний. В России об исследованиях заявили в марте, ими занимается Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА.

Анна ШУЛЕПОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции

Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы

Великобритания возмутилась приглашению России в G7

Окончательное решение о гостях саммита будут принимать Соединенные Штаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей