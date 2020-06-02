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Вакцина
находится в процессе разработки, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Специалисты полагают, что она станет доступна уже после лета.
Чернышенко добавил, что подобные сроки осуществимы в случае успешных результатов тестов. Пока же он посоветовал россиянам быть осторожнее, сообщает РИА "Новости".
Китай и США начали работу над лекарством с января 2020 г., в апреле ученые сделали несколько клинических испытаний. В России об исследованиях заявили в марте, ими занимается Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА.
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