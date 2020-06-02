Прививку от болезни можно будет сделать осенью

Вакцина находится в процессе разработки, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Специалисты полагают, что она станет доступна уже после лета.



Чернышенко добавил, что подобные сроки осуществимы в случае успешных результатов тестов. Пока же он посоветовал россиянам быть осторожнее, сообщает РИА "Новости".

Китай и США начали работу над лекарством с января 2020 г., в апреле ученые сделали несколько клинических испытаний. В России об исследованиях заявили в марте, ими занимается Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА.