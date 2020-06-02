Международные рейсы могут возобновить уже в следующем месяце

Границы России, которые закрыты с конца марта из-за пандемии коронавируса, возможно, откроются в середине июля. Именно в это время авиакомпании могут начать полеты за рубеж. Такой прогноз сделал заслуженный пилот России Вадим Базыкин со ссылкой на источники в МИД.

Международные рейсы могут возобновиться с 15 июля, отметил Базыкин. Он участвует в обсуждениях на эту тему. Так, открытие границ в августе прогнозируют с "запасиком", на самом же деле это случится раньше, предположил летчик.

Если же Россия не восстановит международное авиасообщение до августа, то компании уже не смогут справиться с финансовыми трудностями, поделился Базыкин с URA.RU. При этом перевозчики первое время в любом случае будут работать себе в убыток.

О возобновлении перелетов за границу также высказался глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Он считает, что это будет происходить постепенно – сначала россияне смогут летать в страны СНГ. Скуратов рассказал РБК, что международные рейсы, вероятно, разрешат в августе – сентябре.

Ранее стало известно о возобновлении перелетов по России.