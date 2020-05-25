Ведущая отечественная авиакомпания начнет перевозить пассажиров уже в следующем месяце

"Аэрофлот" постепенно возобновляет перелеты по России. Первые рейсы запланированы уже на июнь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Границы России остаются по-прежнему закрытыми, именно поэтому сначала "Аэрофлот" возобновит полеты внутри нашей страны вслед за "Победой". На сайте компании говорится, что из-за пандемии коронавируса в апреле этого года услугами авиаперевозчика воспользовались на 95% пассажиров меньше, чем в прошлом.

В российских аэропортах заявили о росте числа заявок на рейсы в июне. Так, в "Шереметьево" запланировано на 295% больше перелетов, чем в мае. Большое число пассажиров ждут и в аэропорту Симферополя. "Коммерсант" пишет, что это связано с выросшим спросом на российские курорты из-за невозможности поехать за границу. Впрочем, считают эксперты, часть этих рейсов могут отменить из-за непредсказуемой ситуации с коронавирусом.

Некоторые страны уже готовятся к туристическому сезону и начинают открывать границы, в том числе и для российских туристов. А вот в Турцию в июне попасть пока не удастся: страна отказывается принимать путешественников из стран с большим числом заболевших коронавирусом. По этой же причине для россиян временно закрыт и Кипр.

В связи с пандемией COVID-19 Россия приостановила международное сообщение и выполняла лишь вывозные авиарейсы, чтобы вернуть россиян, которые остались за границей, напоминает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" писало об ожидании наплыва туристов в Крыму.