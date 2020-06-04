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Раскрыта свежая статистика по COVID-19 в России на 4 июня

Раскрыта свежая статистика по COVID-19 в России на 4 июня
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
За сутки от коронавируса умерли 169 человек

В России наступил очередной день борьбы с коронавирусом. Оперативный штаб отчитался о ситуации в стране. За сутки медики подтвердили диагноз у 8831 человека в 85 регионах. Число зараженных инфекцией из Китая достигло 441108 россиян. 

Больше всего зараженных по-прежнему в Москве. В столице за день коронавирус нашли у 1998 горожан. Еще 767 новых случаев заболевания в Подмосковье. В Санкт-Петербурге за сутки COVID-19 выявили у 375 жителей. 

Растет и число умерших. За день от инфекции из Китая скончались 169 человек. Всего эпидемия унесла жизни 5384 пациентов.

Есть и хорошие новости. Число выздоровевших увеличилось до 204623 жителей страны. За день их оказалось 8666 человек. 

Военные уже готовятся к испытаниям вакцины на людях. Однако второй волны России избежать не удастся. Все последние новости о кронавирусе в стране читайте в материале "Утро.ру".

Полина ИВАНОВА

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