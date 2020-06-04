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Олимпиаду-2021 проведут в полноценном формате

Игры-2021 станут символом победы над коронавирусом

Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на лето следующего года из-за пандемии коронавируса, проведут в полноценном формате. Своим намерением поделился премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Премьер хочет принять Олимпиаду-2021 "в полном объеме" как свидетельство победы над инфекцией, заявил он на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.

Таким образом Абэ ответил на сообщение, что власти Японии рассматривают проведение Игр в упрощенном формате, пишет РИА "Новости".

Ранее глава оргкомитета заявил, что Олимпиада в 2021 г. может и вовсе не состояться.

Карина СИРАЗОВА

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