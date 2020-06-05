За сутки от китайской инфекции скончались 144 человека

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал свежую статистику по числу выздоровевших и заболевших. За последние сутки китайской инфекцией в России заразились 8726 человек. Еще 8057 удалось вылечится. Скончались от коронавируса 144 гражданина.

Первое место по числу инфицированных по-прежнему занимает Москва. За сутки в столице зафиксировано 1855 случаев заражения. На втором месте по количеству заболевших – Подмосковье. Там обнаружились 762 подхвативших коронавирус. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где за последние 24 часа установлены 378 зараженных.

Несмотря на то что в стране все еще появляются заболевшие, некоторые регионы постепенно начинают снимать ограничения. Гражданам разрешают посещать общественный места и гулять. Однако власти требуют, чтобы выход из дома сопровождался строгим соблюдением санитарных норм. Последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру".