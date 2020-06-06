Президент России при этом отметил, что действовать нужно спокойно

Владимир Путин высказался об отмене ограничительных мер на совещании с деятелями культуры. По мнению, главы государства делать это нужно в скором времени, но осознанно.

Об этом пишет РИА "Новости". При этом глава государства также отметил, что все хотят, чтобы учреждения культуры заработали наконец, но необходимо, в первую очередь, думать о здоровье людей.

Путин в конце марта объявил в стране период нерабочих дней из-за коронавируса, который закончился лишь 12 мая. В России были введены различные ограничительные меры, чтобы затормозить распространение коронавируса. Сейчас регионы сами принимают решения о том, какие послабления давать, и пока многие сохраняют карантинные меры.