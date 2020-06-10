Москвичи вернутся к нормальной жизни ближе к осени

Сергей Собянин рассказал, что Москва выстрадала выход из режима самоизоляции. Однако полностью отменить ограничительные меры пока не возможно, они будут поэтапно сниматься в течение двух с половиной месяцев.

Мэр столицы добавил, что вопрос о том, когда можно будет проводить массовые мероприятия и посещать культурные и спортивные события, решится лишь в начале июля, пишет РИА "Новости".



В Москве режим самоизоляции отменен с 9 июня, напоминает RT. С 16-го числа заработают летние веранды кафе и ресторанов, стоматологические клиники и зоопарки, пишет телеканал "360". С 23-го числа откроют свои двери спортивные объекты, например, фитнес-центры. При этом в столице сохраняется масочный и перчаточный режим.