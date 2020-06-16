Престижные статуэтки будут раздавать только весной 2021 года

Торжественную церемонию вручения вожделенной для тружеников киноиндустрии премии "Оскар" снова перенесли. Теперь дата проведения назначена на 25 апреля 2021 года.

Об этом сообщила американская Академия кинематографических искусств и наук в своем "Твиттер".

Как отмечает телеканал "360", такие меры были приняты из-за предполагаемых последствий пандемии коронавируса.

При этом на время коронавирусной чумы были также введены новые правила номинирования. У киноленты-номинанта обязательно должен быть кинотеатральный релиз, напоминает "ФедералПресс".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что из-за COVID-19 перенесли Каннский фестиваль.

