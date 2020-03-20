Мероприятие могут провести на несколько месяцев позже

Международный кинофестиваль в Каннах перенесли из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщили организаторы.

Фестиваль, который планировали провести с 12 по 23 мая, теперь может пройти только в середине лета, говорится на сайте мероприятия.

Сейчас организаторы Каннского фестиваля рассматривают различные варианты, отмечает "Вечерняя Москва". Свое решение они объявят, когда обстановка во Франции будет стабильной.

О точных датах проведения мероприятия станет известно, когда их согласуют с французским правительством и мэрией Канн, пишет URA.RU.

Ранее из-за пандемии коронавируса отменили музыкальный конкурс "Евровидение" в Роттердаме. Мероприятие состоится только через год.