За сутки от COVID-19 излечились 4705 человек

Ситуация с коронавирусом в России продолжает улучшаться. Несмотря на это, ежедневное количество новых инфицированных еще высокое. Так, по информации оперштаба, на 22 июня в 83 регионах России диагноз COVID-19 поставили 7600 жителям нашей страны. За весь период пандемии число зараженных составило 592280 человек.

По свежим данным, на первом месте по числу заболевших остается Москва. Там коронавирусом за сутки заболели 1068 горожан. Еще 506 инфицированных выявлены в Подмосковье. На третьем месте по числу зараженных сейчас Ханты-Мансийский АО. Там COVID-19 обнаружили у 295 человек.

Также за последние сутки от инфекции из Китая погибли 95 россиян. Всего скончавшихся от коронавируса в России теперь 8206 человек.

Есть и положительные новости. За сутки 4705 россиян полностью излечились от COVID-19. Выходит, что за весь период пандемии теперь выздоровели 344416 человек.

Напомним, прочитать подробнее главную информацию по COVID-19 в России можно в статье "Утро.ру".

