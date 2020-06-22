В столице открываются фитнес-клубы, рестораны, библиотеки и детсады

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о следующем этапе снятия коронавирусного карантина на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в мегаполисе. По его словам, власти делают "очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений", посоветовавшись со специалистами.

Так, со вторника, 23 июня, после трехмесячного перерыва снова могут открыть свои двери рестораны и кафе, говорится на сайте градоначальника.

Также возрадуются любители здорового образа жизни – открываются фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, сауны, бани, солярии.

Кроме того, можно будет купить билеты и покататься на речном трамвайчике по Москве-реке.

Снимаются ограничения на работу библиотек, детсадов, учреждений соцзащиты населения и турагентств.

Малышам разрешается свободно гулять по детским площадкам, пожилым людям сидеть на лавочках, а физкультурникам упражняться на уличных спортивных тренажерах.

Тем не менее, кое-какие ограничения еще остаются, например, в Москве нельзя проводить экскурсии, а также еще закрыты кинотеатры.

Напомним, режим самоизоляции в столице России был снят 9 июня. Ранее сегодня "Утро.ру" писало, что на 22 июня число заразившихся составило 1 068, что чуть больше, чем накануне, но тенденция на уменьшение количества заболевших за прошедшую неделю явно на лицо. За прошедшие сутки погибло 20 пациентов, всего в Москве умерли 3 617 человек. Выздоровели в столице в столице 136 670 зараженных.