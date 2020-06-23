Некоторые нашли в загадочной тени предсказание о коронавирусе

Необычное явление увидели прихожане храма Сорока Севастийских мучеников в Москве. Во время онлайн-литургии женщина заметила Богородицу в черной маске, напоминавшей медицинскую, и сняла это на фото. Загадочный кадр опубликовали в Сети.

Снимок был сделан 7 апреля – в самом начале самоизоляции, когда в столице ввели масочный режим. На Феодоровской иконе Божией Матери нашли темные пятна, причем, как заметили пользователи "Вконтакте", располагались они символично. Следы были на лице, напоминая маску, и в области грудной клетки – месте, которое поражает коронавирус. Некоторые нашли в этом жуткое предзнаменование.

Ситуацию прояснил протоиерей храма Максим Первозванский. Он опубликовал фото загадочного явления в соцсетях и написал, что тень появилась из-за светильника, который можно увидеть в верхнем правом углу кадра.

В беседе с Daily Storm он также добавил, что никаких мистических выводов он не делает. Тем не менее, он признал: это знак, что "Матерь Божья с нами и в наших сердцах!"

Протоиерей поделился, что за последние несколько дней прочитал массу комментариев, якобы служители храма специально пугают народ. Однако, по словам Первозванского, это – удивительная случайность, и тень могла появиться в другой день.