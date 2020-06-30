Аниту Цой увезли в больницу с коронавирусом

Аниту Цой увезли в больницу с коронавирусом
Анита Цой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подробностей о состоянии артистки нет

Известную российскую певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей артистки. 

По словам пресс-секретаря звезды Анны Кружель, исполнительница примерно соблюдала режим самоизоляции, поэтому, как она могла заразиться, не известно. 

Лечение артистка будет проходить в одной из столичных клиник.

Месяц назад Анита Цой приняла участие в съемках юмористической передачи, во время которой подставила свою коллегу Валерию. Аните дали задание позвонить знакомой с розыгрышем, однако во время разговора Валерия случайно выпалила оскорбления в адрес некоторых людей.

Ранее публика обрушилась с критикой в адрес Цой из-за видео с котом. Певицу обвинили в живодерстве. Для Аниты такая реакция стала настоящим шоком. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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