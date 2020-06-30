Подробностей о состоянии артистки нет

Известную российскую певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей артистки.

По словам пресс-секретаря звезды Анны Кружель, исполнительница примерно соблюдала режим самоизоляции, поэтому, как она могла заразиться, не известно.

Лечение артистка будет проходить в одной из столичных клиник.

Месяц назад Анита Цой приняла участие в съемках юмористической передачи, во время которой подставила свою коллегу Валерию. Аните дали задание позвонить знакомой с розыгрышем, однако во время разговора Валерия случайно выпалила оскорбления в адрес некоторых людей.

Ранее публика обрушилась с критикой в адрес Цой из-за видео с котом. Певицу обвинили в живодерстве. Для Аниты такая реакция стала настоящим шоком.