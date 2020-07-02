Ведущая "Жить здорово" объяснила, почему родительница появилась в инвалидном кресле

Елена Малышева провела время с матерью Галиной Александровной, которая недавно вылечилась от коронавируса. Телеведущая взяла кресло-каталку и отвезла родительницу на прогулку по центру Москвы. Видео врач опубликовала в "Инстаграм".

Малышева поделилась, что после болезни ее мама боится выходить из дома. Знаменитость же хочет, чтобы та жила полноценной жизнью, поэтому она решила показать маме ГУМ и Красную площадь. Они прошлись по торговому комплексу и сходили в кафе.

"Гуляйте с родителями, как они гуляли с нами",

– призвала Елена Малышева. Галина Александровна сейчас самостоятельно не ходит, поэтому дочь перевозила ее в инвалидном кресле. В комментариях к посту ведущая "Жить здорово" объяснила, что ее матери тяжело передвигаться из-за проблем с сердцем и позвоночником, а коронавирус тут не при чем.

О болезни матери Малышева рассказала около двух недель назад. 87-летняя Галина Александровна подхватила коронавирус и успешно справилась с болезнью. Она больше месяца, по словам телеведущей, лежала в больнице, две недели – в реанимации.

Ранее Елена Малышева прогулялась по торговому центру без маски и перчаток сразу после его открытия.