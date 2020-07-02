Курс рубля
- Курс доллара резко пошел вверх
- Курс на сегодня: евро снова растет
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
Елена Малышева провела время с матерью Галиной Александровной, которая недавно вылечилась от коронавируса. Телеведущая взяла кресло-каталку и отвезла родительницу на прогулку по центру Москвы. Видео врач опубликовала в "Инстаграм".
Малышева поделилась, что после болезни ее мама боится выходить из дома. Знаменитость же хочет, чтобы та жила полноценной жизнью, поэтому она решила показать маме ГУМ и Красную площадь. Они прошлись по торговому комплексу и сходили в кафе.
"Гуляйте с родителями, как они гуляли с нами",
– призвала Елена Малышева. Галина Александровна сейчас самостоятельно не ходит, поэтому дочь перевозила ее в инвалидном кресле. В комментариях к посту ведущая "Жить здорово" объяснила, что ее матери тяжело передвигаться из-за проблем с сердцем и позвоночником, а коронавирус тут не при чем.
О болезни матери Малышева рассказала около двух недель назад. 87-летняя Галина Александровна подхватила коронавирус и успешно справилась с болезнью. Она больше месяца, по словам телеведущей, лежала в больнице, две недели – в реанимации.
Ранее Елена Малышева прогулялась по торговому центру без маски и перчаток сразу после его открытия.
Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ