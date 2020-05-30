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"Дебильная аудитория": личный разговор Валерии выложили в интернет

"Дебильная аудитория": личный разговор Валерии выложили в интернет
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку подставили на юмористическом шоу

Валерия по телефонному разговору назвала аудиторию "дебильной". Певица не подозревала, что ее личное общение с певицей Анитой Цой записывается и вскоре о ее высказывании узнают миллионы человек. 

Инцидент произошел во время съемок YouTube-шоу "Comment Out" с участием Аниты и Анатолия Цой. Согласно правилам передачи, звезды должны оставлять оскорбительные комментарии под публикациями российских знаменитостей, чтобы не стать жертвами жестоких испытаний – например, съесть таракана или высыпать муравьев себе в штаны. В одном из раундов участники должны звонить звездам с провокационными предложениями. 

Аните Цой выпало задание позвонить Валерии и предложить выйти в совместный прямой эфир, вытворяя всякие глупости. Она предлагала певице снимать, как они стреляют по воронам и писают в штаны, поскольку подобные задания сейчас очень популярны в Сети. Валерия посчитала это глупостью и назвала всех, кто смотрит подобное "дебильной аудиторией". 

Однако певица не подозревала, что ее личный разговор услышит более 2,7 млн. человек. Валерии пришлось объясняться за неудачное высказывание перед своими поклонниками. 

"(Назвала аудиторию дебильной) не свою, а ту, которая глотает тупой контент", – утверждает артистка на своей странице в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены). 

Сейчас Валерия переживает не лучшие времена. Из-за кризиса она, как и многие звезды, сидит без работы, а недавно ее супруг Иосиф Пригожин сообщил, что до сих пор звезду преследует ее бывший муж

Евгения НАГОРСКАЯ

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