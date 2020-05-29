Пригожин пожаловался на бывшего супруга артистки

В недавнем интервью нынешний супруг Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что до сих пор бывший муж артистки ее преследует. Александр Шульгин постоянно появляется в их жизни с певицей и, к сожалению, с этим они ничего не могут поделать.

В начале карьеры автором многих песен Валерии стал Шульгин. Права на композиции принадлежат ему даже после расставания с супругой. Каждый раз, когда певицу приглашают на какой-либо фестиваль, Валерия вынуждена обращаться к своему бывшему мужу за разрешением спеть его композиции. Эта ситуация крайне возмущает нынешнего партнера артистки Иосифа Пригожина.

"При этом мы с Валерией воспитали его детей. За все годы он не дал ни копейки денег", – рассказывает продюсер в интервью изданию "7 дней".

Напомним, Валерия вышла замуж за Александра Шульгина в 1993 году. На тот момент у них уже была старшая дочь. В браке у них родилось еще двое сыновей. Мужчина приложил массу усилий, чтобы его жена стала звездой. Однако в личной жизни он оказался тираном и агрессором. Певица ушла от него вместе с детьми.

Сейчас она уже 17 лет состоит в браке с Иосифом Пригожиным. Продюсер рассказывает, что относится к детям артистки, как к своим. Общих наследников у них нет.

В последние дни Пригожин постоянно появляется в СМИ из-за своего скандала с Сергеем Шнуровым. В интервью изданию, он заявил, что еле сдерживает себя, чтобы не разобраться с артистом по-мужски.

Сам же продюсер раньше не был примерным представителем шоу-бизнеса. В 90-х он вел деятельность с подозрительными бизнесменами, а на его артистов совершались покушения.