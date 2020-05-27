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Уже несколько дней в Сети идет активная перепалка между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным. Долгое время в стихотворной форме своему оппоненту отвечал певец, однако сейчас и сам продюсер принял такое правило совместных оскорблений.
На своей странице в соцсетях Пригожин опубликовал стих, в котором назвал Сергея "Шкуровым" и упрекнул его в нечестности. Продюсер упоминает и умение Шнурова "лизать" ради показов на телевидении.
"Ты мне скажи, когда ты честен:
Когда с трибуны ты вещал?
Или когда свой голый пестик
Со сцены публике совал?" – пишет Пригожин на своей странице.
Вспомнил Иосиф и интервью Шнурова у Владимира Познера, отметив, что после этого "стало ясно, кто дурак".
Иосифа Пригожина поддержала Яна Рудковская в комментариях к посту. Она вспомнила, что Сергей выложил на обозрение общественности личные переписки с продюсером, где Иосиф угрожал певцу. Яна считает, что артист поступил "не по-пацански" и призвала своего коллегу отпустить этот конфликт.
Ранее Пригожин оправдался перед публикой за оскорбление певца в личной переписке. Он утверждает, что попросту не смог стерпеть оскорблений в адрес своей жены.
Напомним, конфликт Пригожина и Шнурова начался несколько дней назад после неудачного высказывания продюсера о бедственном положении артистов.
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