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Пригожин жестко прошелся по Шнурову

Пригожин жестко прошелся по Шнурову
Иосиф Пригожин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер не намерен мириться с артистом

Уже несколько дней в Сети идет активная перепалка между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным. Долгое время в стихотворной форме своему оппоненту отвечал певец, однако сейчас и сам продюсер принял такое правило совместных оскорблений. 

На своей странице в соцсетях Пригожин опубликовал стих, в котором назвал Сергея "Шкуровым" и упрекнул его в нечестности. Продюсер упоминает и умение Шнурова "лизать" ради показов на телевидении. 

"Ты мне скажи, когда ты честен:

Когда с трибуны ты вещал?

Или когда свой голый пестик

Со сцены публике совал?" – пишет Пригожин на своей странице. 

Вспомнил Иосиф и интервью Шнурова у Владимира Познера, отметив, что после этого "стало ясно, кто дурак". 

Иосифа Пригожина поддержала Яна Рудковская в комментариях к посту. Она вспомнила, что Сергей выложил на обозрение общественности личные переписки с продюсером, где Иосиф угрожал певцу. Яна считает, что артист поступил "не по-пацански" и призвала своего коллегу отпустить этот конфликт. 

Ранее Пригожин оправдался перед публикой за оскорбление певца в личной переписке. Он утверждает, что попросту не смог стерпеть оскорблений в адрес своей жены. 

Напомним, конфликт Пригожина и Шнурова начался несколько дней назад после неудачного высказывания продюсера о бедственном положении артистов.

Евгения НАГОРСКАЯ

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