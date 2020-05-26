Конфликт продюсера и музыканта набирает обороты

Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин продолжают публично выяснять отношения. Сейчас в центре обсуждений оказалась эсэмэска, которую муж Валерии отправил артисту. В сообщении была нецензурная лексика и оскорбления. Сам продюсер сначала отрицал свое авторство, но затем признал, что это его сообщение. Как он поясняет, таким образом он решил защитить свою супругу.

Пригожин решил написать Шнурову, чтобы назначить встречу и разобраться лично, так как музыкант упомянул Валерию в одном из своих стихотворений.

"Если бы он не тронул Леру, я бы молчал! Когда дело касается моей семьи, я могу загрызть", – пояснил Пригожин журналистам Teleprogramma.pro.

Изначально супруг певицы Валерии отрицал, что написал то SMS, которое опубликовал в "Инстаграм" лидер "Ленинграда". Он заявил, что не знает телефонного номера музыканта, а после, в разговоре с авторами телеграм-канала "Подъем", назвал Шнурова "клоуном".

Однако после все же признал, что является отправителем, но заявил, что не угрожал Сергею, а просто хотел написать ему, что "он негодяй". По мнению Пригожина, артист разрушает все общество, дополнил он в разговоре с телеканалом 360.

Напомним, пару дней назад Иосиф Пригожин рассказал, что многие артисты остались без денег из-за пандемии коронавируса. Сергей Шнуров сообщения продюсера не пропустил и написал стихотворение, в котором прошелся по продюсеру и его жене. Музыкант предложил начать собирать деньги бедствующей звездной семье. В итоге знаменитости продолжают выяснять отношения публично и в переписке.