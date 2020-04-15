Лидер группы "Ленинград" опроверг информацию, что подхватил COVID-19

Сергей Шнуров рассказал, что не заражался китайским вирусом. Сделать это артисту пришлось после прямого эфира в социальных сетях. Тогда в разговоре с футболистом Александром Кержаковым, он заявил, что болеет коронавирусом.

Слова лидера "Ленинграда" быстро растиражировали СМИ, однако после сам музыкант поспешил отказаться от сказанного. Шнуров объяснил, что беседа была шутливой, а заявления о болезни делаются официально, цитирует его слова источник.

"Если я заболею, непременно об этом сообщу", – дополняет фразу артиста телеграм-канал "Карточный домик. Россия".

Новости о заражении артиста появились после его фразы о том, что он сидит на даче в Санкт-Петербурге и просит никого к нему не приезжать, так как он заражен COVID-19.

Ранее "Утро.ру" писало о российских звездах, которые пострадали из-за коронавируса.