Шнурова призывают относиться к угрозам в свой адрес серьезно

Недавно в Сети разгорелся скандал между Пригожиным и Шнуровым из-за неудачного высказывания продюсера о бедствующих артистах. Солист "Ленинграда" ответил на слова Иосифа язвительными стихами, однако позже перепалка переросла в угрозы.

На своей странице в соцсетях Шнуров выставил переписку, в которой Пригожин заявил, что их личная встреча неизбежна. Певец высмеял угрозы, а сам продюсер объяснился, что вспылил из-за оскорблений в адрес жены. Однако это не первый случай, когда Иосифа обвиняют в угрозах артистам.

Пригожин сделал свою карьеру от парикмахера в Махачкале до успешного продюсера в Москве. Его трудовые успехи приходятся на 90-е, которые многие современники называют периодом разгула бандитизма. Как сообщает Telegram-канал "Курятник", в те годы Иосиф активно сотрудничал с "мутными бизнесменами" и известными политическими деятелями.

Одним из его деловых партнеров был бывший владелец "Черкизовского рынка" Тельман Исмаилов, который давал Пригожину деньги на раскрутку Авраама Руссо. Всего бизнесмен вложил в артиста "несколько миллионов долларов", однако не получил желаемых результатов. Сообщается, что из-за этого в начале 2000-х взорвали машину Иосифа в Москве, а на певца организовали покушение с похищением.

Позже Руссо обвинял продюсера в угрозах.

"Я познакомился с Иосифом Пригожиным... не зная его способностей. Мы сильно поругались с ним. Он мне угрожал. Он единственный в шоу-бизнесе, который первым делом говорит: "Мои ребята приедут и будут разбираться с тобой", – приводит слова Авраама издание "Комсомольская правда".

Пригожин в ответ назвал артиста лжецом. До сих пор уголовное дело по вопросу покушения на артиста не закрыли. Иосиф высказывался об этом конфликте, указывая, что ему "неприятны" представители каждой стороны.

После заключения брака с Валерией продюсер сильно изменился. В интервью он признавался, что даже не матерится при жене. А в перепалке с солистом "Ленинграда" принял правила игры и прошелся по Шнурову оскорблениями в стихах, где упомянул "голый пестик" артиста.