Представители ЕС составили список безопасных стран

Жителям России могут не разрешить пока въезд в государства, входящие в Европейский союз. Под ограничительные меры также попали Бразилия и США. Такие правила предосторожности чиновники могут сохранить из-за количества заболевших коронавирусом в трех перечисленных странах.

Накануне открытия границ стран Европы, которое назначено на 1 июля, в Брюсселе обсудили два списка. В один войдут страны, въезд которым разрешат, во второй – наоборот, те, у кого такой возможности пока не будет. Оба документа составлялись на основе данных по ситуации с заболевшими COVID-19 в каждой стране, сообщает "New York Times".

Так специалисты проверили каждую из стран по принципу "комбинации эпидемиологических критериев". Он вычислялся исходя из среднего показателя новых случаев инфицирования за две недели на 100 тысяч человек. Чиновники считают, что этот конечный показатель должен быть равен 16.

По подсчетам журналистов вышло, что в России он составляет 80, в Америке – 107, а в Бразилии – 190. Из этого можно сделать вывод, что жители этих трех стран пока не безопасны для Европы.

Стоит также дополнить, что представители государств ЕС могут проверить данные о новых случаях заражения, которые предоставляет каждая страна. Это случится перед тем, как будут утверждены окончательные списки. Кстати, документы планируют пересматривать каждые 14 дней, чтобы увидеть реальную картину изменений в мире.

Напомним, по числу заболевших коронавирусом США занимает первую строчку рейтинга. Бразилия находится на второй позиции, а третье место досталось России.