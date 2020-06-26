За последние сутки от COVID-19 излечились 8988 человек

Россиян продолжают информировать о текущей картине по зараженным коронавирусом. Так, на 26 июня известно, что медики выявили еще 6800 инфицированных в 85 регионах. За этот же период полностью излечились 8988 человек.

Но от COVID-19 также продолжают погибать люди. По данным Оперативного штаба, за последние сутки насчитали 176 скончавшихся.

Глядя на карту с числом зараженных, можно сделать вывод, что Москва все еще на первом месте. За сутки в столице коронавирус выявили у 813 жителей. На втором месте Подмосковье – 390 зараженных. Третью строчку занимает Ханты-Мансийский АО с 295 заболевшими.

По свежей информации, за весь период пандемии COVID-19 в России заразились 620794 человека. За это время погибли от вируса из Китая 8781 пациент. Полностью вылечились 384152 заболевших.

Стоит отметить, что в России коронавирус диагностировали менее, чем у 7 тысяч человек, впервые с 29 апреля.

Добавим, что с 9 июня в Москве начали поэтапно снимать ограничения. На днях, 23 июня, к уже возобновившим работу заведениям добавились музеи, фитнес-центры, рестораны и детсады. Ранее в столице также заработали каршеринг, салоны красоты, выставки, летние веранды. Но для всех москвичей пока сохранены обязательные правила ношения перчаток и масок.