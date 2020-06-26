Ученый рассказал, что нужно сделать, чтобы избежать повторной вспышки COVID-19

Вирусолог Михаил Щелканов уверен, что, после того как вторая волна коронавируса полностью накроет европейские страны, такая же ситуация ждет и Россию. Согласно его прогнозу, вспышку заболеваемости россиянам стоит ждать уже через две недели.

Сначала количество подхвативших COVID-19 будет расти в крупных городах нашей страны – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, а также во Владивостоке. То есть там, где широко развита транспортная система. Таким прогнозом Щелканов поделился в разговоре с журналистами URA.RU.

Как считает ученый, чтобы избежать ввоза и нового распространения коронавируса в России, следовало бы закрыть госграницы. Однако сейчас это не представляется возможным, потому что в Европе проживают много наших соотечественников.

Штамм коронавируса, который сейчас гуляет по странам ЕС, немного отличается от того, который распространялся в КНР в первую волну эпидемии COVID-19, подчеркнул Щелканов. Но не стоит надеяться, что в ближайшие годы новый коронавирус станет безопасным для человека. Это может произойти только через 10 – 20 лет, когда вирус привыкнет к человеческому организму.

Ранее сообщалось, что в Европе в последнее время стало расти число случаев заболевания коронаврусом. В ВОЗ обеспокоены, что скоро европейцам придется столкнуться со второй волной COVID-19.