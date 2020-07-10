У жителей столицы уже выработался коллективный иммунитет

Москвичам не стоит опасаться второй волны COVID-19 в ближайшее время. С таким заявлением выступил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он объяснил, что переживать в настоящий момент не стоит. Ссылаясь не мнения медиков и сотрудников Роспотребнадзора, Собянин заверил, что пики заболеваемости в городе пройдены. Это позволяет постепенно снимать ограничения.

Мэр столицы заверил, что у жителей города уже выработался коллективный иммунитет, который не позволит вирусу распространиться так же сильно, как в первый раз. Однако, напомнил Собянин, угроза все же сохраняется, расслабляться и переставать соблюдать меры предосторожности не следует, пишет "Вечерняя Москва".