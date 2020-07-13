Отмена ограничений в Москве: какие запреты сняли с 13 июля и что еще запрещено

Отмена ограничений в Москве: какие запреты сняли с 13 июля и что еще запрещено
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Столица практически вернулась к жизни как до коронавируса

С 13 июля в Москве отменили многие ограничения, введенные из-за эпидемии COVID-19. О том, что город готов к такому решению, ранее сообщил мэр Сергей Собянин. Но он предупреждал, что каждая конкретная мера будет зависеть от реального развития ситуации с заболеванием. Москвичи проверку выдержали, поэтому ограничения снимаются по графику.

Итак, с понедельника, 13 июля, на улице можно находиться без маски. Однако в магазинах, поликлиниках, в транспорте маски и перчатки по-прежнему необходимы.

Возобновляются очные формы обучения в вузах, общеобразовательных, спортивных, творческих школах. Но, по решению администрации учебного заведения или Минобрнауки, дистанционный режим обучения может быть сохранен, уточняет "ФедералПресс". При этом власти города рассчитывают, что новый учебный год начнется 1 сентября в привычном формате.  

Детские развлекательные заведения, аттракционы, летние лагеря, дискотеки с 13 июля могут начать работу. Единственное условие – количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадки. Проведение культурных и развлекательных массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, по-прежнему под запретом, сообщается на портале мэра.

Отменяются все ограничения на работу организаций любого профиля. Решение о возвращении сотрудников в офис с дистанционки принимает руководство компаний. Введенные ранее санитарные правила сохраняются.

Следующий этап отмены ограничений, в том числе открытие кинотеатров, запланирован на 1 августа. Подробнее о том, что изменится в Москве через две недели, "Утро.ру" писало ранее.

За последние сутки в Москве заразились коронавирусом 672 человека. Последние данные об эпидемии в России и мире читайте здесь.

Николай ВИКТОРОВ

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