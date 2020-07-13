Свежая статистика по коронавирусу на 13 июля

Свежая статистика по коронавирусу на 13 июля
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
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От COVID-19 за сутки умерли 104 человека

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в нашей стране. Так, за сутки в России диагноз подтвердили у 6537 человек в 84 регионах. За все время инфекцией из Китая заразились 733699 россиян.

В Москве, по последней информации, COVID-19 нашли у 672 горожан. На второй строчке по числу заболевших за день разместился Санкт-Петербург – там 291 новый случай заражения. Следом идет Ханты-Мансийский АО, где коронавирус подхватили 270 человек. 

От инфекции из Китая за сутки скончались 104 жителя страны. Всего эпидемия унесла жизни 11439 россиян.

При этом за сутки от COVID-19 излечились 2960 человек. За все время эпидемии выздоровели 504021 россиянин. 

Москва с 13 июля снимает новые ограничения по коронавирусу. Так, откроются школы, детские лагеря и заработают развлекательные площадки, в том числе и аттракционы.

Полина ИВАНОВА

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