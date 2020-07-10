Попасть можно будет только в те страны, где нормализовалась эпидемиологическая обстановка

Коронавирус отступил, с каждым днем в мире заражается все меньеш людей. Несмотря на то, что в некоторых государствах эпидемиологическая обстановка все еще оставляет желать лучшего, международное сообщество приняло решение возобновить перелеты. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА "Новости".

Она уточнила, что возможность посещения других стран активно обсуждается уже две недели. Полететь можно будет только в государства, где сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка. РФ возобновит полеты туда, где за последние две недели заражается не более 40 человек на 100 тыс. жителей в день, уточнила политик.

Ранее "Утро.ру" писало, что москвичам в ближайшее время не стоит опасаться второй волны коронавируса. По словам мэра города Сергея Собянина, жителям столицы удалось выработать иммунитет, который не позволит COVID-19 распространиться.