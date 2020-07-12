Первую группу добровольцев выпишут из больниц 15 июля

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Одну группу добровольцев, отважившихся испытать на себе новое средство, выпишут из больниц уже 15 июля. Вторая покинет стены медицинских учреждений еще через пять дней, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что клинические испытания стартовали 18 июня. Вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, как именно проходили испытания. Главной задачей для врачей было определить, насколько препарат безопасен для здоровья человека. Первая группа добровольцев получила одну дозу вакцины, вторая – две. В настоящий момент все, кто испробовал на себе лекарство, отлично себя чувствуют.

В ходе проведения испытаний не обошлось без побочных эффектов. У некоторых добровольцев в первые дни после введения препарата поднялась температура, однако позже ситуация нормализовалась. Кроме того, на состоянии участников эксперимента негативно сказалась изоляция. Для разрешения внутренних конфликтов, возникавших в коллективе, пришлось привлечь психологов.

Добровольцам в скором времени можно будет отправиться на работу. Медики установят наблюдение за их состоянием здоровья.

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