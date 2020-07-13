Вакцина от COVID-19 появится в России в августе

Лекарство проходит финальные этапы тестирования

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал предположительные сроки, когда вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот. Скорее всего, это произойдет 14 – 15 августа. Вторая фаза тестирования лекарства закончится 28 июля. После этого институт подаст заявление на регистрацию препарата. 

Как сообщает РИА "Новости", директор института выразил надежду, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в больницах бесплатно, поскольку в ближайшее время приобрести вакцину в аптеке не получится. 

В свою очередь, частные компании запустят производство вакцины от COVID-19 уже в начале – середине сентября.

Юлия МИХАЙЛОВА

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