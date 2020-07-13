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В России с 15 июля отменяется обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из-за границы. При себе иностранные граждане должны иметь документ с отрицательным тестом на COVID-19, причем на русском и английском языках. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Отмечается, что прибывшим в нашу страну без документа с отрицательным результатом на коронавирус – россиян это также касается – дается три дня, чтобы пройти тест, сообщает РИА "Новости".
Ранее сегодня стало известно, что в России снято ограничение на работу кинотеатров. Их деятельность могут запустить руководители регионов по своему усмотрению, согласно ситуации с коронавирусом на местах и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
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