Карантин для прибывающих в Россию из-за границы отменяется

У не имеющих справки с отрицательным результатом на коронавирус будет три дня для проведения теста

В России с 15 июля отменяется обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из-за границы. При себе иностранные граждане должны иметь документ с отрицательным тестом на COVID-19, причем на русском и английском языках. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Отмечается, что прибывшим в нашу страну без документа с отрицательным результатом на коронавирус – россиян это также касается – дается три дня, чтобы пройти тест, сообщает РИА "Новости".

Ранее сегодня стало известно, что в России снято ограничение на работу кинотеатров. Их деятельность могут запустить руководители регионов по своему усмотрению, согласно ситуации с коронавирусом на местах и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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