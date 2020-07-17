Украинцы умерли от американской вакцины против коронавируса

Украинцы умерли от американской вакцины против коронавируса
Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Испытания проходили на 15 кандидатах, включая десятерых военных ВСУ

Пятеро граждан Украины скончались в ходе испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят в Харьковской области вирусологи США. Об этом сегодня сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По его данным, в испытаниях новой американской вакцины участвовали 15 украинцев, в том числе 10 военнослужащих Вооруженных сил Незалежной, подхвативших COVID-19. У восьми человек в ходе исследований резко ухудшилось состояние здоровье, в результате чего они были переведены в реанимацию. Трех пациентов подключили к аппаратам ИВЛ.

По словам представителя народной республики, медики неотложки не были осведомлены о составе американского препарата, поэтому не смогли оказать должной помощи пострадавшим.

"В результате пятеро пациентов, в том числе четверо военнослужащих скончались от осложнений, вызванных инфекцией", – цитирует агентство ЛИЦ Мазейкина.

По последней информации Минздрава Украины, всего в стране коронавирус выявлен у 57 264 человек, скончались от инфекции 1 456 пациентов. Ранее в пятницу стало известно, что с сегодняшнего дня в Киевской области снова усиливают карантин. Так, вводятся ограничения на массовых мероприятиях (на пяти квадратных метрах может находиться лишь один человек), места общепита обязаны закрываться с 23:00 и до 7:00.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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