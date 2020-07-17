"Алло, да": соратник Зеленского перепутал микрофон с телефоном

"Алло, да": соратник Зеленского перепутал микрофон с телефоном
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Забавный инцидент в Раде вызвал дружный хохот парламентского корпуса

Первый замглавы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко перепутал телефон с микрофоном. Конфуз с депутатом произошел в ходе сегодняшнего заседания парламента.

Видео инцидента опубликовано на ютюб-канале пользователя ch_ud_ik NEWS.

На кадрах видно, как председатель Рады Дмитрий Разумков просит подключить микрофон своему однопартийцу. После этого, пан Корниенко произносит фразу: "Алло, да. Добрый день".


Эта детская ошибка вызвала дружный хохот и аплодисменты всего депутатского корпуса. Корниенко тут же с юмором пояснил, что "заработался".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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