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Первый замглавы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко перепутал телефон с микрофоном. Конфуз с депутатом произошел в ходе сегодняшнего заседания парламента.
Видео инцидента опубликовано на ютюб-канале пользователя ch_ud_ik NEWS.
На кадрах видно, как председатель Рады Дмитрий Разумков просит подключить микрофон своему однопартийцу. После этого, пан Корниенко произносит фразу: "Алло, да. Добрый день".
Эта детская ошибка вызвала дружный хохот и аплодисменты всего депутатского корпуса. Корниенко тут же с юмором пояснил, что "заработался".
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