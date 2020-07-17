Граждане страны указали главе государства на нарушения им законов Незалежной

На сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция об отставке лидера нации связи с нарушением им антикоррупционного законодательства набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь глава государства обязан ее рассмотреть по существу.

В петиции ее автор указал, что пан Зеленский 18 апреля 2019 г. в одной из местных телепрограмм обещал подать в отставку, если нарушит закон. Граждане страны тогда ему поверили и в ходе второго тура президентских выборов большинством голосов поддержали экс-комика.

И вот 7 июля текущего года, уже будучи президентом, сам пан Зеленский признался, что "не задекларировал огромную сумму доходов от продажи" облигаций внутреннего займа, чем нарушил закон "О предупреждении коррупции".

Жалобщик считает, что лидер нации должен отвечать за свои слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура "он солгал своим избирателям".

Петиция набрала свыше 25 тыс. подписей всего за девять дней.

Действительно, Владимир Александрович, выступая в эфире канала "1+1" заявил в апреле прошлого года следующее:

"Если я когда-либо нарушу закон, я уйду сам. Мне для этого приветы не нужны".

Как ранее в июле написала "Экономическая правда", в 2019-ом семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости ОВГЗ на 5,1 млн грн и приобрела облигаций на 5,2 млн грн. Стоимость дорогих бумаг превышала 50 прожиточных минимумов, поэтому Владимир Александрович обязан был уведомить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако он этого не сделал.

