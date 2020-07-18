Военный эксперт предсказал, что российских военных могут "размолотить"

Если на Черноморском побережье начнутся полномасштабные военные действия, Крымский мост может быть уничтожен в течение 36 часов. Вместе с ним "размолотят" и российских военных, оказавшихся на полуострове. К такому выводу пришел украинский эксперт Михаил Гончар.

Он уверен, что, в случае начала военной кампании, Крымский мост будет "быстро уничтожен". Тогда подразделения российской армии, оказавшиеся на территории полуострова, попадут в ловушку. Пространство вокруг них "замкнется".

"Группировка ВС РФ просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят", – цитирует Гончара РИА ФАН.

Эксперты в РФ, в свою очередь, не согласны с украинским коллегой. Они уверены, что у Незалежной не получится нанести урон Крымскому мосту, и уж тем более его разрушить. Если же украинская армия нанесет удар по конструкции своими хвалеными ракетами "Нептун", то государственность соборной с этого момента перестанет существовать.

"Убийц" Крымского моста Незалежная планирует разместить недалеко от него уже в 2021 году. Ракеты "Нептун", по всей вероятности, расположатся в Черном и Азовском морях.