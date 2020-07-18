На Украине пообещали уничтожить Крымский мост за 36 часов

На Украине пообещали уничтожить Крымский мост за 36 часов
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военный эксперт предсказал, что российских военных могут "размолотить"

Если на Черноморском побережье начнутся полномасштабные военные действия, Крымский мост может быть уничтожен в течение 36 часов. Вместе с ним "размолотят" и российских военных, оказавшихся на полуострове. К такому выводу пришел украинский эксперт Михаил Гончар.

Он уверен, что, в случае начала военной кампании, Крымский мост будет "быстро уничтожен". Тогда подразделения российской армии, оказавшиеся на территории полуострова, попадут в ловушку. Пространство вокруг них "замкнется". 

"Группировка ВС РФ просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят", – цитирует Гончара РИА ФАН. 

Эксперты в РФ, в свою очередь, не согласны с украинским коллегой. Они уверены, что у Незалежной не получится нанести урон Крымскому мосту, и уж тем более его разрушить. Если же украинская армия нанесет удар по конструкции своими хвалеными ракетами "Нептун", то государственность соборной с этого момента перестанет существовать. 

"Убийц" Крымского моста Незалежная планирует разместить недалеко от него уже в 2021 году. Ракеты "Нептун", по всей вероятности, расположатся в Черном и Азовском морях. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей К.
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Что они там курят?!!
М
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эксперт?
на свиноферме?
да по его морде лица могу утверждать что этот свин может лишь галушки жрать со сметаной
в публичном пространсте этого зверинца могут быть лишь такие *размолотятя*
и ведь су..а если бандерштад падет первым российский флаг вывесит в окно
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