Названы места размещения "убийцы" Крымского моста

Названы места размещения "убийцы" Крымского моста
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Три комплекса "Нептуна" поставят на воду в следующем году

Уже в 2021 году в Черном и Азовском морях ВМС Украины планирует развернуть три дивизиона противокорабельных комплексов, у которых на борту будут находится "убийцы" Крымского моста. Об этом заявил глава военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью "Радио Свобода". 

В Черном море разместят два комплекса, а для Азовского моря военные Украины решили, что хватит и одного. Командующий подчеркнул, что ничего не помешает им одновременно поразить сразу несколько целей – об этом свидетельствуют испытания, говорит он. 

Пока ракеты "Нептун" не поступили в распоряжение армии Украины. Сейчас, утверждает Неижпапа, главный приоритет – скорее закончить испытания "убийцы" Крымского моста и начать как можно грамотнее применять это вооружение. 

"Нептуны" разрабатываются украинским конструкторским бюро "Луч". За ее основу взяли российскую ракету Х-35. Как заявлял Петр Порошенко, дальность украинского оружия может достигать 1 тысячи километров. В прошлом году экс-глава Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что ракета сможет в "считанные секунды уничтожить" Крымский мост. 

Несмотря на то, что работа над "Нептуном" еще не закончена до конца, на Украине заявили о разработке новой модификации вооружения, которая сделает ракету более опасной для противника. 

Сейчас разрушителя Крымского моста готовят к пуску в серийное производство. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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