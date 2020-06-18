В Одессе рассказали о новой версии "Нептуна"

Украина провела завершающие испытания противокорабельной ракеты "Нептун", которую еще называют "убийцей Крымского моста" после известных высказываний Турчинова. Как обычно, тестовые запуски прошли на одесском полигоне Алибей.

В сообщении Генштаба ВСУ на странице Минобороны Украины в "Фейсбук" говорится, что обе ракеты попали в корабли-мишени на расстоянии 80 километров. Главной особенностью этих испытаний стала боевая часть. Кроме того, украинские военные уверяют, что Р-360 практически невидима для "вражеских радаров".

В ВСУ не устают повторять, что комплекс создан в целях "противодействия российской агрессии в Черном и Азовском морях".

Как заявил генеральный конструктор – гендиректор КБ "Луч" Олег Коростелев, – уже идет работа над следующей модификацией ракетного комплекса. Задача конструкторов – достичь дальности 300 км при высокой точности.

По словам Коростелева, передает Defense Express, следующим шагом станет создание воздушной и корабельной версии комплекса.

Стоит отметить, что комплекс до сих пор не поставлен на вооружение ВСУ, и, по сути, в настоящий момент испытываются прототипы. Ракета Р-360 "Нептун" создавалась на базе советской Х-35.