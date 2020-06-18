Правительство Украины могут распустить досрочно

Парламент не утвердил программу деятельности кабмина

Правительство Незалежной может быть досрочно отправлено в отставку. Связано это с тем, что парламент страны отказался утвердить программу функционирования кабинета министров, сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Кроме разборок в кулуарах власти, страну ждет громкое судебное заседание. Экс-президента страны Петра Порошенко могут арестовать за мошенничество, виновником котрого он стал в 2018 году. 

Ранее "утро.ру" писало о том, что Киев заявил о наличии "карты в рукаве" по вопросу Крыма. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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