Парламент не утвердил программу деятельности кабмина

Правительство Незалежной может быть досрочно отправлено в отставку. Связано это с тем, что парламент страны отказался утвердить программу функционирования кабинета министров, сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Кроме разборок в кулуарах власти, страну ждет громкое судебное заседание. Экс-президента страны Петра Порошенко могут арестовать за мошенничество, виновником котрого он стал в 2018 году.

Ранее "утро.ру" писало о том, что Киев заявил о наличии "карты в рукаве" по вопросу Крыма.