Отца Порошенко похоронят после суда над экс-президентом Украины

Сегодня политика могут арестовать

Петр Порошенко перенес похороны отца, который скончался 16 июня после инсульта, из-за заседания суда. Информацию об этом разместил у себя в "Фейсбук" пресс-секретарь экс-президента Незалежной Святослав Цеголко. 

"Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", – отметил юрист.

Радиостанция "Эхо Москвы" дополняет, что сегодня, 18 июня, бывшего президента Незалежной могут арестовать. Претензии к нему связаны с уголовным делом о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Следствие подозревает, что в 2018 г. Порошенко, занимая пост лидера государства, вынудил высокопоставленного чиновника  – главу Службы внешней разведки – превысить должностные полномочия и сделать Семочко своим заместителем.

Напомним, отца экс-президента госпитализировали 15 июня. А на следующий день Алексея Порошенко не стало. Ему было 84 года.. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Подробный прогноз астрологов на 18.06.2020 поможет заглянуть в будущее

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей