Сегодня политика могут арестовать

Петр Порошенко перенес похороны отца, который скончался 16 июня после инсульта, из-за заседания суда. Информацию об этом разместил у себя в "Фейсбук" пресс-секретарь экс-президента Незалежной Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", – отметил юрист.

Радиостанция "Эхо Москвы" дополняет, что сегодня, 18 июня, бывшего президента Незалежной могут арестовать. Претензии к нему связаны с уголовным делом о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Следствие подозревает, что в 2018 г. Порошенко, занимая пост лидера государства, вынудил высокопоставленного чиновника – главу Службы внешней разведки – превысить должностные полномочия и сделать Семочко своим заместителем.

Напомним, отца экс-президента госпитализировали 15 июня. А на следующий день Алексея Порошенко не стало. Ему было 84 года..