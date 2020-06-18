"Несмотря ни на что": Зеленский планирует пустить воду в Крым

"Несмотря ни на что": Зеленский планирует пустить воду в Крым
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Команда действующего лидера Незалежной собирается и дамбы достроить

Есть вероятность, что Киев возобновит подачу воды в Крым в следующем году. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Сергей Хлань.

Он отметил, что официальные власти Украины намерены достроить дамбы и модернизировать инфраструктуру Северо-Крымского канала. 

Политик оговорился, что решение о подаче воды на полуостров будет принято только в том случае, если команда действующего президента удержится на своих местах до 2021-го. 

"Со следующего года, я думаю, если Зе-команда досидит до следующего года, то. возможно, произойдет и подача в Крым, несмотря ни на что", — цитируют Хланя "Вести. Крым". 

Позиция относительно санкций, применимых к Крыму, смягчается и в Европе. ЕС настаивает на том, что США не имеют права в одностороннем порядке вводить ограничения. Союз требует учитывать мнение Старого Света в вопросах санкций и не спешит "закручивать гайки", в отличие от Америки. 

Ранее "Утро.ру" писало, что Киев объявил о козыре в своем рукаве по Крыму.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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